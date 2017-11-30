Москва, 30 ноября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Нефть Brent 29 ноября отметила третий день снижения кряду, хотя импульс носил ограниченный характер. Тем не менее впервые за неделю актив тестировал отметку 62, и это сигнализирует об отступлении быков в преддверии судьбоносного решения ОПЕК и ее союзников, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Итак, день «Х» настал. Что он принесет рынку черного золота? Самый оптимистичный сценарий, заложенный в цену, предполагает продление соглашения на девять месяцев — до конца 2018 года», — сказал Мащенко.

Но, по его мнению, вероятность его реализации не так высока, как до недавнего времени думали трейдеры. Россия и Саудовская Аравия вчера достигли консенсуса, но не сказали, какого именно, продолжив держать интригу.

«Основные сомнения исходят от Москвы, где нефтяные корпорации, построившие амбициозные планы, не хотят откладывать свои проекты и наблюдать за наращиванием активности на сланцевых месторождениях США», — отметил эксперт.

Второй сценарий — продление пакта, но не на девять, а на шесть или три месяца. Технический комитет ОПЕК накануне порекомендовал пролонгацию соглашения, но опять же не уточнил рекомендуемые сроки.

«Учитывая текущие относительно высокие цены на нефть, некоторые экспортеры могут проголосовать за то, чтобы не продолжать сокращение добычи на протяжении всего 2018 года, надеясь на то, что рынок сможет прийти к балансу раньше», — пояснил Мащенко.

И самый негативный сценарий — бездействие картеля. Если между участниками заседания возникнут разногласия, решение придется отложить на I квартал 2018 года.

«Это не просто разочарует рынок, но и усилит неопределенность в сырьевом сегменте, которая и без того высока. В этом случае падение Brent обещает быть весьма масштабным, с уходом ниже 60 долларов за баррель», — считает эксперт.

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