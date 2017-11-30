Москва, 30 ноября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Сокрытие данных о поставщиках госкомпаний продиктовано необходимостью защитить схемы закупок со стороны госкомпаний России, находящихся под санкциями, сообщают 30 ноября «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По данным издания, постановление правительства России, снимающее с госкомпаний обязанность по раскрытию информации о поставщиках и подрядчиках, подписал 27 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом компании могут ограничиться публикацией обезличенных данных о результатах, способе и цене закупки, не указывая при этом наименование контрагента и детали сделки.

Источники, близкие к «Роснефти» и «Роскосмосу», пояснили, что госкомпании выражают беспокойство о перспективах обнаружения информации о внутригрупповых и финансовых сделках, а также о рисках обнаружения информации о сотрудничестве компаний под санкциями с крупными подрядчиками, которые «боятся огласки».

В зоне риска, по данным издания, находятся все компании, которые совершили «существенную транзакцию» с одной из госкомпаний после 2 августа 2017 года, когда в США был принят новый закон, расширяющий ряд секторальных санкций.

За сотрудничество с «Ростехом», «Вертолетами России», «Созвездием», «Сухим», «Калашниковым», «Оборонпромом», УВЗ, «Рособоронэкспортом» и другими компаниями в США в отношении подрядчиков могут быть применены те же меры, что к госкомпаниям, а именно замораживание счетов, ограничение экспорта американских товаров в адрес нарушителя, запрет на займы в США и отказ в американских визах.

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