СМИ: Сокрытие данных о поставщиках госкомпаний введено из-за санкций
Москва, 30 ноября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Сокрытие данных о поставщиках госкомпаний продиктовано необходимостью защитить схемы закупок со стороны госкомпаний России, находящихся под санкциями, сообщают 30 ноября «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, постановление правительства России, снимающее с госкомпаний обязанность по раскрытию информации о поставщиках и подрядчиках, подписал 27 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В соответствии с документом компании могут ограничиться публикацией обезличенных данных о результатах, способе и цене закупки, не указывая при этом наименование контрагента и детали сделки.
Источники, близкие к «Роснефти» и «Роскосмосу», пояснили, что госкомпании выражают беспокойство о перспективах обнаружения информации о внутригрупповых и финансовых сделках, а также о рисках обнаружения информации о сотрудничестве компаний под санкциями с крупными подрядчиками, которые «боятся огласки».
В зоне риска, по данным издания, находятся все компании, которые совершили «существенную транзакцию» с одной из госкомпаний после 2 августа 2017 года, когда в США был принят новый закон, расширяющий ряд секторальных санкций.
За сотрудничество с «Ростехом», «Вертолетами России», «Созвездием», «Сухим», «Калашниковым», «Оборонпромом», УВЗ, «Рособоронэкспортом» и другими компаниями в США в отношении подрядчиков могут быть применены те же меры, что к госкомпаниям, а именно замораживание счетов, ограничение экспорта американских товаров в адрес нарушителя, запрет на займы в США и отказ в американских визах.
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