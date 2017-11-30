Калуга, 30 ноября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Младший сержант приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей за неявку на контрактную службу без уважительных причин в отдельной бригаде береговой обороны, расквартированной в Симферопольском районе Крыма. Такое решение, как передает корреспондент ИА REGNUM, принял Калужский гарнизонный военный суд.

Приговор

Военнослужащий должен был прибыть в часть еще 10 мая 2017 года. Однако он отправился не к месту службы в Крым, а к своим родственникам в Калужской области, где его и разыскала военная полиция.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ (СКР), младший сержант контрактной службы свою вину признал и в содеянном раскаялся. С учетом этого суд и смягчил приговор.

Напомним, максимальная санкция статьи УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело — это 3 года лишения свободы.

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