Москва, 30 ноября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Российская валюта 29 ноября почувствовала себя хуже. После утренней консолидации валюта перешла в оборону и, коснувшись недельного минимума, закрылась с понижением в пределах 0,5%, заявил корреспонденту аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Доллар добрался до локального сопротивления 58,50 руб., воспользовавшись неопределенностью на рынке нефти и внутренними позитивными драйверами», — отметил эксперт.

По его мнению, рубль демонстрирует все более четкие признаки угасания бычьего импульса. Аукцион Минфина РФ не порадовал: ведомству удалось разместить все выставленные ОФЗ, но коэффициент покрытия оказался низким. Это говорит о новой волне ослабления интереса иностранных спекулянтов к рублевым активам в преддверии важного события — саммита ОПЕК+, который состоится 30 ноября.

«Несмотря на то, что консенсус-прогноз предполагает пролонгацию соглашения на девять месяцев, на рынке есть сомнения по многим аспектам, что видно по динамике нефти. Brent отметила третий день снижения и впервые с 21 ноября уходила под отметку $62. Даже если все ожидания сбудутся, котировки рискуют упасть «на фактах», что неминуемо повлечет ослабление рубля», — пояснил Ковалев.

Если же экспортеры не договорятся о продлении пакта и отложат принятие решения на более поздний срок, это станет большим ударом по Brent и нашей валюте. Пролонгация меньше, чем на девять месяцев, также станет негативным сценарием для сырьевых площадок.

«Таким образом, со стороны этого фактора, который определенно будет ключевым на ближайшие дни, для российской валюты преобладают понижательные риски, реализация которых может вылиться в подъем доллара выше уровня 58,70 руб., который откроет путь выше 59 руб., где довольно прочное сопротивление проходит на уровне 59,10 руб.», — считает эксперт.

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