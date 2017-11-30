Астрахань, 30 ноября, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Под Астраханью протестировали новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф». Первые стыковочные стрельбы ЗРС прошли на государственном полигоне Капустин Яр, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО 30 ноября.

Function.mil.ru ЗРС С-400

Стрельбу боевые расчеты С-400 соединения противовоздушной обороны ЮВО велась по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели. Перед этим личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, чтобы протестировать ЗРС на виброустойчивость в движении по разным типам дорог и на различных скоростях.

«При этом для боевых машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия», — уточнили в военном ведомстве.

После марша проверку аппаратуры зенитной ракетной системы провели представители предприятия-изготовителя.

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Добавим, что первый в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» Минобороны получило в сентябре. Предприятие-изготовитель поставило ЗРС в рамках обязательств по государственному оборонному заказу на полигон Капустин Яр.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Этот комплекс обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению со своей знаменитой предшественницей — ЗРС С-300ПМ, которая, по оценке специалистов, значительно превосходит по эффективности зарубежные аналоги.

В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства РФ.