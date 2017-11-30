Симферополь, 30 ноября, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверить работу управляющих компаний и коммунальных МУПов Керчи, которые направляют иски в суды на граждан. Об этом было заявлено по итогам инспекции 29 ноября.

Карло Боссолини. Керчь

«Инспекция в Керчи окончена. В целом впечатления хорошие, люди правильно понимают и оценивают сложившуюся ситуацию, однако, как всегда, много вопросов, которые вызывают справедливое возмущение граждан. В первую очередь это, как и в любом другом районе Крыма, работа управляющих компаний, причем не только МУПов, но и частных структур. Благодаря общению с людьми вновь убедились, что отношение управляющих компаний к людям абсолютно наплевательское. Более того, компании игнорируют не только мнения людей и их просьбы, но и качество своей работы. Тем не менее ничто не мешает этим компаниям стабильно требовать деньги с граждан всеми доступными средствами, в том числе используя суды», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

«В этой связи переговорил с представителями МВД и прокуратуры, с которыми договорились запросить информацию обо всех делах, инициированных МУПами и управляющими компаниями в отношении граждан. Параллельно будет проведена большая работа по проверке качества предоставляемых МУПами услуг», — пообещал Аксенов.

Пресс-служба главы Крыма также сообщила о том, что работа всех управляющих компаний Керчи будет проанализирована.

В комментариях пользователи сообщают, что похожая ситуация — во всех городах Крыма. Так, приводит пример один из комментаторов, в Феодосии тарифы на тепло завышены в три раза.

По данным местных СМИ, наиболее проблемным в Керчи является район Аршинцево — жители неоднократно жаловались на завышенные тарифы у местных УК и наплевательское отношение к работе. Люди писали письма и в администрацию, и в надзорные органы.

В начале ноября суд Керчи удовлетворил иск прокуратуры, которая потребовала от одной из местных УК привести в порядок многоквартирный дом: никаким другим способом заставить коммунальщиков решить проблемы — залитый водой подвал, валящуюся с потолка штукатурку — до этого не получалось.