Вашингтон, 30 ноября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Белый дом вновь отказался поддержать Израиль, вопреки предвыборным обещаниям президента США Дональда Трампа, сообщает 30 ноября Al Arabia.

Krokodyl Посольство США в Тель-Авиве

В Вашингтоне заявили, что информация, появившаяся в израильских СМИ, относительно перемещения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим — преждевременная.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс призвала к осторожности в таких вопросах, которые могут внести определенный негативный вклад в дестабилизацию ситуации в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании делал много громких заявлений относительно своей безоговорочной поддержки еврейскому государству.

Одним из таких обещаний было перенесение американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что означало бы признание спорного между палестинцами и израильтянами города за еврейским государством.

Данное решение постоянно откладывалось администрацией президента, в частности данный шаг не был осуществлен в июне 2017 года, чтобы не осложнить переговоров между Израилем и Палестиной.