Волгоград, 30 ноября, 2017, 09:24 — ИА Регнум. История с допинговыми скандалами и обвинениями в адрес спортсменов РФ должна закончиться в пользу последних. В этом уверена олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница олимпийского рекорда Елена Слеваренко.

Olympic.org Олимпийский огонь

«Российским спортсменам не нужно что-то доказывать — они сделали это в спортивной борьбе. И бесчестная WADA-история обязательно закончится победой спорта, потому что он есть мир, а не война. Только противостояние слишком затянулось», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

По её словам, «небезызвестные события в международной повестке заставляют нас поверить в самое страшное: спорта больше нет».

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«А так называемая «политика» есть. Вечных олимпийских ценностей больше нет. А «марионеточная» WADA есть. Настоящих спортсменов больше нет. А допинг-победы есть», — добавила Елена Слесаренко.

Олимпийская чемпионка уверена, что «функционеры настолько увлеклись искусственной «охотой на ведьм», что ими забыты и спортивные смыслы, объединяющие миллионы людей, и ключевой спортивный принцип fair play».

«Нас вынуждают оправдываться, возвращать медали и выступать под нейтральным флагом. Все это не имеет никакого отношения к спорту, но больно коснулось каждого, кто связал с ним свою жизнь», — сетует Слесаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября МОК дисквалифицировал ещё пять российских спортсменов за якобы использование допинга на Олимпиаде в Сочи. В преддверии зимней Олимпиады в Пхенчхане под санкции попали бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, скелетонист Сергей Чудинов, биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Всего от участия в турнирах были отстранены 19 спортсменов, участвовавших в Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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Решение о лишении олимпийских наград и пожизненной дисквалификации комиссия МОК принимала, опираясь на сведения информатора WADA Григория Родченкова, которого назвали «правдивым свидетелем», а его показания — «отражающими реальность». По утверждению последнего, в России система допинга якобы поддерживается государством.

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СКР уличил Родченкова в распространении подозрительных препаратов

28 ноября в Следственном комитете РФ заявили, что бывший исполняющий обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков самостоятельно распространял среди тренеров и спортсменов РФ препараты, содержащие допинг. Кроме того, он фальсифицировал электронную базу своего ведомства.

Отреагировали на очередной допинговый скандал и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию вокруг спортсменов РФ используют для раскручивания антироссийского маховика. По его словам, несмотря на то, что Россия остается абсолютно открытой к сотрудничеству, сторонники нагнетания ситуации продолжают обвинять страну.

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