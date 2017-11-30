Москва, 30 ноября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Яна Романова передумала выбрасывать серебряную медаль ОИ-2014 на помойку, а ее слова о судьбе награды были сказаны на эмоциях, сообщает 30 ноября «Р-Спорт».

Kremlin.ru Награждение Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени серебряного призёра Олимпийских игр в биатлоне Яна Романова

"Отчаяние проходит. Вчера было очень тяжело, да. На эмоциях даже сказала, что медали выброшу на помойку. Конечно, не выброшу. Это самое дорогое, что у меня есть», — заявила Романова.

Спортсменка также поблагодарила бывшего главу Союза биатлонистов России Михаила Прохорова за оказанную поддержку.

«Сейчас гораздо спокойнее. Есть уверенность, что с его помощью мы докажем, что решение МОК и все происходящее — абсурд», — добавила биатлонистка.

Напомним, 27 ноября Международный олимпийский комитет аннулировал результаты ОИ в Сочи пяти российских спортсменов: биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, а также скелетониста Сергея Чудинова.

Кроме того, Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Романову и Вилухину от участия в любых мероприятиях под эгидой организации. Биатлонистки не смогут получить аккредитацию на посещение ОИ и связанных с ними мероприятий в любом качестве.

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