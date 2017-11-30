Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. США обвинили Северную Корею в развязывании новой войны. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не стремится к конфликту, однако Пхеньян продолжает акты агрессии, и если война будет развязана, то «северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен».

Скриншот страницы tvc.ru Никки Хейли

«Страны мира имеют в своем распоряжении возможность еще больше изолировать КНДР», — заявила Хейли на экстренном заседании Совбеза ООН по Северной Корее.

При этом она призвала страны мира разорвать любые отношения с КНДР. Речь идет, в частности, о военном, научном, техническом и экономическом сотрудничестве с Пхеньяном.

В качестве одной из мер по противодействию Пхеньяну может быть лишение КНДР права голоса в ООН. Ранее о необходимости лишить КНДР права голоса заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Постпред США также предложила странам прекратить экспорт и импорт, а также выслать всех северокорейских рабочих. По ее словам, деньги, которые заработали граждане КНДР, фактически «работающие, как рабы», идут на ракетные программы Пхеньяна.

Кроме того, Хейли отметила, что ведущую роль в умиротворении КНДР должен сыграть Китай. Они напомнила, что президент США Дональд Трамп ранее призвал председателя КНР Си Цзиньпина полностью прекратить поставку нефтепродуктов в КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

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Если Пекин не прекратит поставки сырой нефти в КНДР, то, как передает слова американского президента Хейли, США «возьмут ситуацию в свои руки». Таким образом, Китай «должен показать ведущую роль и довести дело до конца».

Выступавший в Совбезе ООН постпред РФ в ООН Василий Небензя констатировал, что перспективы нормализации ситуации с КНДР по-прежнему не просматриваются. При этом дипломат призвал «все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности».

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Военным путем решить проблему на Корейском полуострове нельзя, заявил постпред РФ. Он также призвал продолжить «упорную и энергичную» дипломатическую работу для урегулирования ситуации. Ранее МИД РФ призвал США и их союзников отказаться от анонсированных на декабрь совместных военных учений, чтобы не накалять обстановку, которая и так находится на грани взрыва.

Угрозы США применения силы в адрес Пхеньяна звучат не впервые. Так, в сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп с трибуны ООН уже угрожал «полностью уничтожить» Северную Корею.

Накануне после двухмесячного затишья Пхеньян возобновил свои ракетные испытания. Он провел запуск ракеты, которая упала в пределах исключительной экономической зоны Японии — в 250 км от северной префектуры Аомори.

Глава КНДР Ким Чен Ын присутствовал 29 ноября на пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-15». По его словам, пуском ракеты с полигона Пхенан-Намдо достигнут «исторический успех в создании ядерных сил страны». Кроме того, Пхеньяном заявлено, что ракета способна достичь американского континента.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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Ряд американских и южнокорейских военных заявили, что такое вполне возможно, и ракета «Хвасон-15» может пролететь 13 тыс. километров — до Вашингтона. Тем не менее звучат заявления, что такое невозможно — ракета пролетела 950 километров за 53 минуты, и пока у Северной Кореи нет возможностей доставки ядерного заряда на континентальную территорию США.

Президент США Дональд Трамп сразу после пусков провел телефонные переговоры с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии. Лидеры договорились продолжить давление на КНДР и согласовали позиции.

Таким образом, все предпринятые меры в отношении КНДР, столкнувшись с непреклонным стремлением Северной Кореи заполучить ядерное оружие, оказались неэффективными. Звучавшие ранее с Запада обещания о денуклеаризации Корейского полуострова остались не выполненными, а резолюции ООН в отношении Северной Кореи потерпели неудачу, всё более суровые санкции не оказали влияния на Пхеньян.

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Ключевым фактором, определяющим стремление КНДР разработать ядерное оружие, является опасение Пхеньяна, что США и Южная Корея планируют свержение северокорейского руководства. И в этом Северная Корея переходит все пределы, допустимые для самообороны, — КНДР ведет себя вызывающе и настраивает против себя мировое сообщество.