Москва, 30 ноября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Москва надеется, что при выстраивании российской политики Евросоюз перестанет идти на поводу у агрессивной группы русофобов внутри самого ЕС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Надеемся, что в структурах Евросоюза найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя» — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но крайне агрессивной группы русофобов внутри ЕС», — заявил Лавров.

Министр добавил, что Россия будет развивать взаимодействие «такими темпами, к которым готовы европейские партнеры». Лавров подчеркнул, что американская политическая элита использует санкции для решения своих антироссийских задач и делает это за счет Европы и руками европейцев.

По его словам, раскрученные «брюссельскими бюрократами по указанию из Вашингтона» санкции бумерангом ударили по национальным европейским производителям, которые потеряли часть своих позиций на российском рынке и продолжают нести значительные убытки.

«США же ущерба не претерпели, поскольку наш товарооборот с ними мизерный. Получается, свои антироссийские задачи в американском истеблишменте хотят решать за счет европейцев и руками европейцев», — резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, ранее Лавров в интервью итальянскому изданию заявил, что Крым останется в составе России, а эта тема закрыта раз и навсегда.

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