Москва, 30 ноября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Творожная продукция как минимум 17 торговых марок, представленных на прилавках российских магазинов, не соответствует стандартам качества. К такому выводу пришли специалисты АНО «Российская система качества» (Роскачество) по итогам исследования 44 брендов творога 9%-ой жирности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роскачества 30 ноября.

Loyna Творог

Творог проверили по 62 показателям. В 12 образцах продукта обнаружили превышения микробиологических показателей по одному или нескольким пунктам: в двух пробах найдена кишечная палочка, в девяти — дрожжи, в четырёх — плесень.

В продукции 17 торговых марок найдены следы антибиотиков: препаратов тетрациклиновой группы, левомицетина, пенициллина и метронидазола. Причём в трёх пробах концентрация препарата признана недопустимой.

Как пояснила руководитель группы стандартизации Молочного союза России, кандидат технических наук Лариса Абдуллаева, концентрация антибиотиков зачастую настолько мала, что определяется лишь сложными лабораторными тестами.

«Чаще всего остатки лекарственных средств оказываются в продукте из молока тех бурёнок, которых лечили. По закону такое молоко не должно поступать на завод, но, видимо, кто-то из поставщиков решил не выполнять строгие предписания ветеринаров и элементарно «погнался за прибылью», — заявила она, отметив, что заводы часто предпочитают «не замечать» подобные «погрешности».

Что касается использованных для производства творога ингредиентов, то в трёх образцах творога отмечено разбавление животных жиров растительными, ещё в одной пробе выявлено сильное превышение заявленной жирности — 21% вместо 9%.

«Это главный сигнал о растительной природе сырья, — пояснила Абдуллаева. — В таком образце будут и фитостерины, и иной жирнокислотный состав. Пример того образца, где выявлен 21% жира при заявленных 9%, — тому явное подтверждение».

Соответствующими стандартам Роскачества признаны 28 брендов творога, а 17 из них — превышающими требования по безопасности.

Отметим, в исследованиях участвовали упаковки творога весом от 170 до 490 г и стоимостью от 39,9 до 210 рублей. Вся продукция произведена в Москве, Московской области, Рязани, Великом Новгороде, Саранске, Саратовской, Тульской, Тверской, Вологодской, Воронежской, Брянской, Калужской, Кировской, Томской, Белгородской, Липецкой, Новосибирской, Ярославской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Татарии и Кабардино-Балкарской Республике. В исследованиях также участвовали три торговые марки из Белоруссии.