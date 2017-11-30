Москва, 30 ноября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Бремя помощи беженцам и вынужденным мигрантам должно в большей степени лежать на тех, кто ответственен за дестабилизацию Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА). Об этом в интервью итальянской газете Libero заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Исходим из того, что страны, активно участвовавшие в дестабилизации обширных пространств БВСА, должны нести первоочередную и наибольшую ответственность за оказание помощи беженцам и вынужденным мигрантам, — сказал Лавров.

Ряд стран продвигает концепцию «разделения ответственности» — это является попыткой переложить нагрузку на чужие плечи, пояснил министр.

Глава МИД отметил, что к миграционному кризису в странах Европы привело вмешательство во внутренние процессы суверенных государств БВСА. В результате в странах региона ослабли или вовсе рухнули институты власти, наблюдаются гуманитарные катастрофы, разгул терроризма и экстремизма и как следствие — массовое бегство жителей.

Решить миграционные проблемы в Европе можно будет лишь после того, как будут устранены причины переселения людей. Необходимо приложить больше сил к урегулированию ситуации в Сирии, Ливии, Ираке, Йемене. Этим странам в первую очередь необходимо оказать содействие, добавил Лавров.