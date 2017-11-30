Москва, 30 ноября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. США ведут антироссийскую политику «за счет европейцев и руками европейцев», заявил 30 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Libero.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Раскрученные брюссельскими бюрократами по указанию из Вашингтона санкции бумерангом ударили по национальным европейским производителям», — сказал глава МИД РФ.

Производители ЕС потеряли часть своих позиций на российском рынке и продолжают нести значительные убытки.

«Америка же ущерба не претерпела, поскольку наш товарооборот с ней мизерный. Получается, свои антироссийские задачи в американском истеблишменте хотят решать за счет европейцев и руками европейцев», — добавил Лавров.

Напомним, 28 ноября американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США и Европа противопоставляют «агрессии Москвы» согласованную политику антироссийских санкций.

«США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя российской агрессии совместной санкционной политикой», — заявил глава Госдепа США.

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