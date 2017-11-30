Санкт-Петербург, 30 ноября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Головной ледокол проекта 21 180 «Илья Муромец» вошел в состав Военно-морского флота России. Сегодня, 30 ноября, на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге состоялась торжественная церемония подъема на ледоколе вспомогательного флага ВМФ России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Илья Муромец» построен в Санкт-Петербурге

«Сегодня этот корабль положил начало формированию арктической группировки для Военно-морского флота. Продолжением этой серии будет строительство патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин», который уже заложен на «Адмиралтейских верфях». Надеемся, что адмиралтейцы продолжат строительство кораблей этого класса», — сказал генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директ АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков

Заместитель главкома ВМФ, вице-адмирал Виктор Бурсук заметил, что уже 30 лет ВМФ не заказывал суда этого класса, и Северный флот давно ждет «Илью Муромца». По его словам, ВМФ с большим удовлетворением получает корабль в строгом соответствии с контрактом.

«Сейчас мы получаем судно, которое выходит за рамки обычного ледокола», — подчеркнул Бурсук.

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-адмирал Виктор Бурсук

После этого был зачитан приказ о зачислении «Ильи Муромца» в состав ВМФ России, прозвучал гимн России. Дислоцироваться новый ледокол будет в Мурманске. Судно отправится к порту приписки уже в первой половине декабря.

Напомним, что «Илья Муромец» стал первым за 45 лет ледоколом, построенным в интересах Военно-морского флота России. Закладка ледокола состоялась на «Адмиралтейских верфях» в апреле 2015 года. В июне 2016 года ледокол был спущен на воду для производства достроечных работ.

Ледокол войдет в состав Северного флота для обеспечения действий арктической группировки ВМФ. «Илья Муромец» способен самостоятельно выполнять ледовую проводку кораблей и судов обеспечения ВМФ в арктической зоне, а также производить буксирное обеспечение. Ледокол способен преодолевать ледовое поле толщиной до 1,5 метров.

«Илья Муромец» — однопалубное многофункциональное судно, предназначенное для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Судно сочетает в себе качества и возможности морского буксира, ледокола и патрульного корабля одновременно.

Высокая маневренность ледокола обеспечивается полноповоротными механическими двухвинтовыми рулевыми колонками и носовым подруливающим устройством. Система управления судна имеет высокую степень автоматизации и интеграции. «Илья Муромец» оснащен современным навигационным комплексом с электронной картографической навигационно-информационной системой.

Водоизмещение судна — 6 тысяч тонн; длина — 85 метров; ширина — 20 метров; высота борта — 9,2 метра; осадка — 6,8 метров; автономность плавания — до 60 суток; дальность хода — до 9 тысяч миль; тип движителя — дизель-электроход с винто-рулевыми колонками мощностью 3,5 МВт каждая; экипаж — 35 человек.