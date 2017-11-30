Москва, 30 ноября, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Крым останется в составе России — эта тема закрыта раз и навсегда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero.

eu4ria Крым

«Что касается второй части вашего вопроса, то тема закрыта раз и навсегда», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналиста, останется ли Крым навсегда в составе РФ.

Глава МИД напомнил, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей полуострова, которые «сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания».

Он отметил, что такая форма реализации права на самоопределение была единственной возможностью защиты жизненно важных интересов народа перед «лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине, которые пришли к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года».

«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», — подчеркнул Лавров.

Напомним, Крым был включен в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и присоединение к России. Народное волеизъявление стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.

Читайте также: Глава Крыма прокомментировал призыв Киева помешать строительству моста