Москва, 30 ноября, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил о необходимости применить к России коллективную санкцию. Сделать это должен Международный олимпийский комитет (МОК), сказал Макларен в интервью газете «Спорт-экспресс».

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По его словам, необходимо определить спортсменов, которые могли быть частью допинговой системы. Об этом речь шла в докладе Макларена о допинге в российском спорте.

«У меня действительно была информация на более чем тысячу человек. Эту информацию я передал WADA, а те впоследствии международным федерациям», — сказал глава комиссии WADA.

О какой конкретно «коллективной санкции» должна, по его мнению, идти речь, Макларен не уточнил. Он лишь выразил облегчение в связи с тем, что решать этот вопрос будет не он, а МОК.

«По моему мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи», — заключил Макларен.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие решения МОК в отношении сборной России ожидается 5 декабря. Ранее совет всемирного антидопингового агентства не стал восстанавливать в правах российское агентство РУСАДА, так как оно не признало якобы существование в России государственной системы поддержки допинга.