Женева, Швейцария, 30 ноября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Если российские телеканалы все же откажутся транслировать зимнюю Олимпиаду 2018 года в корейском Пхёнчхане, это существенно повлияет на продвижение олимпийских ценностей Международным олимпийским комитетом (МОК) и на финансовые ожидания спонсоров соревнований, сообщила 30 ноября глава пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU) Клэр Рейнфорд.

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«Российский рынок, безусловно, является существенно важным для спортивной индустрии Европы. Блэкаут Олимпийских игр 2018 года определенно повлияет на продвижение целей МОКа и ожидания его спонсоров», — цитирует слова Рейнфорд агентство «Р-спорт».

Глава пресс-службы EBU также выразила надежду, что ситуация с трансляцией зимних Игр — 2018 разрешится в самое ближайшее время «на благо спорта, его фанатов и индустрии».

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Напомним, 29 ноября Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о временном отстранении российских бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло,Дмитрия Труненкова,Ольги Стульневой и скелетониста Сергея Чудинова от соревнований.

Сообщалось, что решение принято на том основании, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом объявила российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.

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Спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах, а также аннулировали все их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи.