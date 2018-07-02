Милан, Италия, 30 ноября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Грузовое железнодорожное сообщение свяжет итальянский Милан со столицей китайской провинции Сычуань городом Чэнду, сообщает 30 ноября газета «Жэньминь жибао».

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Поезд покинул второй по величине город Италии 28 ноября. Планируется, что он прибудет в Чэнду уже через две недели, преодолев путь более 10 тыс. километров.

Поезд загружен импортными станками, высококачественной мебелью и керамической плиткой производства Италии.

Таким образом, уже 11 ключевых городов Европы связаны железнодорожными грузовыми маршрутами с Чэнду.

Новый грузовой рейс является частью китайско-европейского грузового сообщения. В 2016 году порядка 460 грузовых поездов покинуло Чэнду, направившись в Европу. Порядка 26% всего грузового сообщения между Китаем и иностранными государствами приходится на Европу.

В 2017 году количество грузовых поездов, отправившихся из Чэнду в Европу, перевалило за одну тысячу, что стало рекордным, сообщает логистический отдел вокзала города Чэнду.

Таким образом, в 2017 году более 3 тыс. китайских грузовых поездов курсировало по 57 направлениям между городами Европы и Азии, что больше общего числа поездов за прошедшие шесть лет, вместе взятые.

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