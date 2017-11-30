Киев, 30 ноября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Наличие пятого покупателя украинского отделения «Сбербанка» опровергли в Национальном банке Украине (НБУ), сообщает 29 ноября «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, в НБУ заявили о том, что не получали никаких новых документов на приобретение частными лицами филиала российского «Сбербанка» на Украине.

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Напомним, ранее украинские СМИ заявили о том, что покупателем «Сбербанка» на Украине может статья экс-глава таможенной службы Украины, бывший владелец медиа-холдинга «Интер» Валерий Хорошковский. Отмечается, что предприниматель может приобрести «Сбербанк» в первом квартале 2018 года.

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При этом в СМИ сообщалось о том, что Хорошковский намерен заменить название банка и его головной офис. По данным источников в банковских кругах, бывший глава таможенной службы Украины еще летом 2017 года начал переговоры с НБУ о приобретении украинского «Сбербанка».

Также в сентябре 2017 года замглавы НБУ Катерина Рожкова отметила, что на «Сбербанк» и «Проминвестбанк» имеются потенциальные покупатели.