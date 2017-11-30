Симферополь, 30 ноября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Призыв к международному сообществу министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с требованием ввести дополнительные санкции против России и остановить строительство Крымского моста в самом Крыму был назван завистью, передает 29 ноября телеканал «Звезда».

Nzeemin Керченский мост

"Мост строится и будет построен вне зависимости от чьих-либо мнений. На самом деле, это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, благодаря мосту Крым получит ряд преимуществ и обретет «дорогу жизни», а зависть украинских политиков является их личной проблемой.

С комментарием также выступил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он сравнил попытки остановить строительство моста с попытками остановить восход солнца на востоке.

«С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией», — сказал Иоффе.

Он указал, что киевские деятели своими заявлениями лишь подчеркивают смехотворность установившегося на Украине политического режима. Потому что попытка отмены крупного строительства показывает, что в Киеве не соизмеряют желаемое с реальным положением дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал «международных партнеров» Украины ввести новые санкции против России, которые не позволили бы завершить строительство Керченского моста.

«Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства», — призвал чиновник.

Властям в Киеве мост не угодил тем, что его запуск скажется на развитии экономики Украины негативным образом, так как существенно снизится товарооборот в двух портовых городах — Мариуполе и Бердянске, а также уменьшится загрузка зерновых терминалов.

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Украина также обвиняет Россию в нарушении «основополагающих принципов морского права», в частности, речь идет о добыче морских ресурсов и строительстве в пределах экономической зоны, которую Украина считает своей.

Как продвигается строительство моста: в ноябре 2017 года строители завершили монтаж автодорожной части Керченского моста на одном из четырех морских участков — между Тузлинской косой и островом Тузла. Продолжаются работы по сооружению опор и пролетов по всей трассе Керченского моста.