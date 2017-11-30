Москва, 30 ноября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 29 ноября завершились в минусе. Покупатели не смогли удержать позиции выше $64, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на Brent упала на 2,45%, до 62,48 на данных по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

За минувшую неделю запасы нефти в стране уменьшились на 3,43 млн баррелей при прогнозе минус 3 млн баррелей. Запасы бензина в США увеличились на 3,63 млн баррелей, дистиллятов — на 2,75 млн баррелей при прогнозах +1,1 млн и +160 тыс. баррелей соответственно. Добыча нефти выросла на 24 тыс. баррелей, до 9,682 млн баррелей в сутки.

Скорее всего, такая реакция трейдеров вызвана предстоящей встречей ОПЕК. Они нервничают, так как точно не знают, на сколько будет продлена сделка и когда вступит в силу.

Рынок уже учел в ценах все что можно, поэтому они уменьшили объем длинных спекулятивных позиций, вызвав снижение котировок.

Сегодня, 30 ноября, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подешевел на 1,03%, до $62,70. Техническая картина складывается против покупателя.

Им нужен драйвер для роста, который, возможно, появится после встречи ОПЕК. Скорее всего, произойдет снижение котировок в район 61,05.

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Напомним, 29 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,78%, до $63,11 за баррель, WTI — на 1,20%, до $57,30 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,07 за баррель.

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