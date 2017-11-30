Москва, 30 ноября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 29 ноября снижением по доллару и евро. Курс рубля торговался в плюсе около семи часов. В первой половине торгов ему оказывали поддержку Минфин РФ и дорожающая нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Минфин 29 ноября удачно провел аукционы, на которых разместил два выпуска ОФЗ на 26 млрд рублей при общем спросе 62,02 млрд рублей. Благодаря притоку иностранного капитала на рынок ОФЗ курс рубля удерживает позиции в районе 58,50 руб. Индекс RGBI вырос на 0,07%, до 140,47.

Цена на Brent повышалась до $64,05, но к закрытию торгов в Европе упала до $62,48. Нефтяной рынок отреагировал снижением на неоднозначный отчет минэнерго США, который отразил сокращение запасов нефти и увеличение запасов нефтепродуктов с добычей нефти. После выхода данных курс доллара вырос до 58,62 руб., курс евро — до 69,44 руб.

Сегодня, 30 ноября, на торгах в Азии Brent подешевела на 1,03%, до $62,70. Участники рынка нервничают в ожидании результатов встречи ОПЕК. Как уже говорилось ранее, продление сделки на девять месяцев учтено рынком, поэтому лучше готовиться к снижению цен на нефть, чем к повышению.

Пара доллар/рубль по техническому анализу стоит на низком старте. При дальнейшем снижении нефтяных котировок курс доллара двинется к уровню 59,14 руб.

Промежуточным целевым уровнем выступит отметка 58,82 руб. По паре евро/рубль ожидается повышение до 69,70 руб. После него откроется дорога к уровню 70,20 руб.

Напомним, 29 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 26 коп. (+0,45%), до 58,62 руб., курс евро — на 29 коп. (+0,43%), до 69,44 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (+20.0%), евро/рубль — 309,0 млн евро (+12,2%).

Читайте также: Рубль скромничает

Читайте развитие сюжета: Курсы валют