Москва, 30 ноября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Российские семьи с 2018 года получат дополнительную поддержку от государства, заявил 28 ноября на заседании Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы президент РФ Владимир Путин.

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Демографическая политика Российской Федерации будет реформироваться, для поддержки семей будут вводиться следующие меры:

ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первенца до достижения им 1,5 года, рассчитанные по специальной формуле, учитывающей доход семьи;

специальные условия по ипотеке; для семей, у которых начиная с 2018 года рождается второй или третий ребенок, ставки по кредиту свыше 6% будет оплачивать государство;

продление программы «материнского капитала» на четыре года, до декабря 2021 года;

расширение возможностей использования «материнского капитала» — от оплаты за дошкольное обучение до ежемесячных денежных выплат;

решение проблем с очередями на помещение ребенка в ясли;

реконструкция и капремонт детских поликлиник в комплексе с их дооснащением оборудованием.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что зампред Госдумы РФ Ирина Яровая по поводу программы господдержки семьи, озвученной Владимиром Путиным, заявила, что это общая стратегия развития страны, которую президент избрал ещё в 2000 году.

«На фоне геополитического сумасшествия у нас национальная доктрина — семья и дети», — сказала Яровая.

Добавим, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что Россия подходит к той черте, когда на её демографии начнут отражаться последствия неблагополучных 90-х годов XX века.

«Президент неслучайно выступил с серьёзной системой мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране, — отметила она.