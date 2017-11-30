Москва, 30 ноября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. В России за неделю (21−27 ноября) потребительские цены выросли на 0,1%. Недельная инфляция ускорилась. Неделей ранее (14−20 ноября) она была нулевой, сообщили в Росстате.

ИА REGNUM Инфляция

С начала ноября инфляция выросла на 0,2%, с начала 2017 года — на 2,1% (ноябрь 2016 г.: — 0,4%, с начала 2016 года — 5%).

За неделю выросли на 0,2−0,4% цены на консервы мясные, масло сливочное, маргарин, молоко стерилизованное, сметану, творог и соль.

При этом сахар-песок стал дешевле на 1,4%, крупа гречневая — на 0,9%, свинина, куры, масло подсолнечное, конфеты шоколадные и чай подешевели на 0,2−0,4%.

На 0,9% выросли цены на плодоовощную продукцию, в том числе на огурцы — 4,0%. В то же время помидоры стали дешевле на 0,2%, морковь — на 0,1%.

Стоимость бензина увеличилась на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Центробанка РФ, по итогам 2017 года инфляция не превысит 3%. Такая же динамика сохранится и в I полугодии 2018 года. Позже инфляция может вырасти, но не превысит 4%.

Напомним, за первые 10 месяцев 2017 года инфляция в России составила 2%. В августе и сентябре наблюдалась дефляция — 0,5 и 0,1% соответственно. В октябре инфляция составила 0,2%.

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