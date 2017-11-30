Барнаул, 30 ноября, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Алтайский край, одним из первых принявший территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), всё ещё не определился с оператором, которому предстоит по ней работать. Такой вывод можно сделать из ответа губернатора Александра Карлина в ходе общения с региональными журналистами.

ИА REGNUM Барнаульский мусорный полигон. Указатель

Сложность выбора глава региона связывает с большим количеством населённых пунктов.

«В каждой из 1598 территорий необходимо создать точки первичного сбора мусора. Решается вопрос, будет ли оператор единым или их будет несколько, за каждым из них закрепят зону ответственности», — пояснил Александр Карлин.

Напомним, в течение Года экологии, во исполнение федерального законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регионы обязаны были подготовить всю необходимую нормативно-правовую базу, которая поможет упорядочить утилизацию и переработку мусора.

В частности, губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал документ, утверждающий порядок сбора твердых коммунальных отходов. Также в регионе утверждены Правила осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО и порядок заключения соглашения «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» между министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и региональным оператором по обращению с ТКО.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайская территориальная схема обращения с отходами основана на межмуниципальном зонировании, и судя по предложенным схемам, организовать собираются семь зон, в каждой из которых ежегодно требуется строить десятки новых полигонов и скотомогильников и обустраивать сотни существующих стационарных объектов и площадок для накопления и размещения твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, в ближайшие 3 года потребуется приобрести более 60 стационарных пресскомпакторов и построить 24 мусоросортировочных завода, что представляется весьма затратным.