Пекин, 30 ноября, 2017, 06:51 — ИА Регнум. Около 200 млрд кубометров природного газа было экспортирована в Китай из Центральной Азии, сообщает 30 ноября газета «Жэньминь жибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

Первый китайский зарубежный трансграничный проект поставки газа посредством трубопровода из Центральной Азии был запущен в декабре 2009 года. Он состоит из трех веток общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод проходит через такие страны, как Узбекистан и Казахстан.

Проект, по словам представителей китайского нефтегазового гиганта China National Petroleum Corporation (CNPC), создает условия для взаимовыгодного сотрудничества как для 300 млн китайцев, так и для жителей Центральной Азии, получивших 10 тыс. новых рабочих мест.

Линия D газопровода сейчас находится на этапе строительства, по завершению которого через нее будет прокачиваться 30 млрд кубометров природного газа в год.

Расчеты показывают, что 200 млрд кубометров природного газа способны заместить собой порядка 266 млн тонн угля и сократить выброс углекислого газа на 284 млн тонн, а диоксида серы — на 4,4 млн тонн, отмечает CNPC.

Напомним, что бурный рост китайском промышленности и урбанизация страны привели к тому, что ребром встал вопрос экологической безопасности и чистоты вдыхаемого в крупных промышленных городах воздуха. В этой связи, Китай ведет активную политику замещения традиционных для Поднебесной угольных источников тепла и энергии на более чистые газовые.

В частности, между российским «Газпромом» и китайским CNPC был заключен договор на строительство магистрального газопровода из Якутии в Китай «Сила Сибири» протяженностью более 2 тыс. км.