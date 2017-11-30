Украина откажется от пенсионеров, Россия изменит соцполитику: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- «Троянский конь»: Украина решила отказаться от пенсионеров Донбасса;
- Своя демократия: на Украине мужчину посадили на пять лет за призыв к миру;
- Служба или дружба: в Москву приедет Додон с депутатами от ПМР;
- Переформатирование: Минфин прояснил планы по сокращению социальной поддержки;
- Заплатить за отдых: в Крыму утверждён курортный сбор.