Якутск, 30 ноября, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Программа «Дальневосточный гектар» позволила жителя Амгинского улуса (Якутия) восстановить Булун, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Уточняется, что село зачахло в начале 90-х годов. Сейчас его восстановлением занялся Роман Филатов, участвующий в программе «Дальневосточный гектар». Он возглавил инициативную группу, в результате уже 54 человека оформили на территории Булуна земельные участки.

Инициатор планирует поделиться своими достижениями на выставке «Дни Дальнего Востока» в Москве.

«Мы с супругой оформили участок площадью 1,9 гектара. На своих «дальневосточных гектарах» планируем поставить теплицы и выращивать овощи, а в перспективе и построить дом», — сказал Филатов.

По его словам, площадь «гектаров» превысила старые размеры села, и уже состоялся первый сход, на котором все единогласно выступили за расширение границ Булуна.

«На «Днях Дальнего Востока» я хотел бы поделиться своим опытом по получению «гектара» и рассказать про возрождение села», — сказал Филатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября российский министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что в регионе благодаря закону о дальневосточном гектаре формируются новые населенные пункты. Помимо этого еще семь агломераций «дальневосточных гектаров» расширят границы поселков в Амурской област и на Камчатке.