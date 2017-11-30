Якутск, 30 ноября, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Температура воздуха в селе Оймякон (Якутия) опустилась до минус шестидесяти градусов Цельсия, сообщает sakhapress.ru.

Мороз

«В селе Оймякон утром 29 ноября термометры показали — 60 градусов!» — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 30 ноября в столице региона ожидаются переменная облачность, температура воздуха днем −36…−38°С, вечером — 36 °C. Атмосферное давление в полдень составит 757 мм.рт.ст.

На севере региона ожидается умеренный снег, на побережье — метели при ветре до 10−15 м/с. Днем температура воздуха составит — 30−35°С, в Заречье — 35−40°С, в — 44−49°С.