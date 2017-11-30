Финикс , США, 30 ноября, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Военнослужащий пограничной службы США застрелил человека, подозреваемого в нелегальном пересечении мексиканской границы, передает Associated Press.

U.S. Customs and Border Protection Пограничный патруль США

Инцидент произошел в штате Аризона. Согласно заявлению пограничников, мигранты сами атаковали военнослужащего, после чего тот был вынужден открыть по ним огонь.

Известно, что как минимум один из мигрантов погиб, еще трое сдались представителю власти. Их состояние неизвестно.

Также пограничники продолжают искать других нарушителей границы, которые сбежали от военных.

Напомним, нелегальная миграция из Мексики является давней и серьезной проблемой Соединенных Штатов. Согласно планам президента США Дональда Трампа, на всем протяжении мексиканской границы должна быть выстроена огромная стена.