Казань, 30 ноября, 2017, 05:55 — ИА Регнум. Инициативная группа, выступившая за возвращение прямых выборов глав городов Татарии, намерена оспаривать решение Госсовета РТ, не поддержавшего инициативу о референдуме. Свой отказ депутаты обосновали несоответствием предоставленных документов федеральному и республиканскому законодательству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, с 2010 года в Казани и Набережных Челнах после внесения соответствующих изменений в уставы мэров городов выбирают тайным голосованием из числа депутатов представительного органа власти. Осенью 2017 года инициативная группа из числа представителей политических партий и общественных организаций выступила с инициативой — провести референдум и вынести вопрос возврата к прямым выборам мэров на него. Всего в инициативной группе 21 человек.

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На сессии 29 ноября депутаты Госсовета РТ рассмотрели ходатайство инициативной группы о проведении референдума и отклонили его, указав, что вопрос не соответствует законодательству, так как «на референдум субъекта Российской Федерации могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении субъекта или в совместном ведении федерального центра и регионов». Уточнялось, что порядок формирование органов местного самоуправления и избрания глав урегулирован ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «не может быть вынесен на референдум Республики Татарстан».

На заседании депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов (фракция КПРФ) заявил, что фракцией внесён законопроект, который предполагает поправки в закон о местном самоуправлении и вводит для Казани, Набережных Челнов, Альметьевского и Нижнекамского районов прямые выборы глав. Документ пока не рассмотрен.

Представители инициативной группы по референдуму уже заявили о своём намерении обжаловать вердикт Госсовета РТ, так как последний является обязательной ступенью для соблюдения правовой процедуры.