Гуанчжоу, Китай, 30 ноября, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Пять членов экипажа продолжают числиться пропавшими без вести на третий день кораблекрушения у берегов китайской провинции Гуандун, сообщает 29 ноября агентство «Синьхуа».

Mil.ru Водолаз

Группа из четырех водолазов шесть раз погружалась к месту затопления судна в устье реки Чжуцзян в поисках пропавших моряков. Тем временем, команда спасателей занималась разгрузкой судна, перевозившего 5 тыс. тонн песка, сообщают власти провинции Гуандун, расположенной на юге Китая.

Порядка 50 спасательных судов, один вертолет и более 330 человек занимаются поисково-спасательной операцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в устье реки Чжуцзян произошло столкновение двух сухогрузов, в результате которого одно судно затонуло. Инцидент произошел 27 ноября.

Семь членов экипажа затонувшего судна были спасены, однако, оставшиеся пять так и не были найдены. Шансы найти пропавших моряков живыми тают с каждым часом.