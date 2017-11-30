Якутск, 30 ноября, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Бельгийские овчарки, появившиеся на свет в результате клонирования, поступили на службу в кинологическое подразделение УФСИН Якутии, сообщили в пресс-служба регионального ведомства.

Бельгийская овчарка

«На службу в кинологическое подразделение УФСИН России по Республике Саха (Якутия) поступили необычные собаки, — говорится в сообщении. — Двое самцов по кличке Джек и Том появились на свет весьма нестандартным, но уже известным научным кругам и широкой общественности способом».

Собаки были выведены клонированием в 2015 году. Ученые института «Sooam Biotech Research Foundation» (Южная Корея) под руководством профессора Хван Ву Сока провели эксперимент, в результате которого на свет появились щенки пастушьей породы бельгийских овчарок Малинуа.

«На сегодняшний день они являются единственными в России клонами, как среди собак, так и живых существ в целом, — говорится в сообщении. — Год спустя овчарки из сеульской лаборатории были привезены в Якутию, а в начале ноября текущего года — переданы в УФСИН».

Собаки оказались в УФСИН по желанию их бывшего владельца Валерия Чугунова, председателя отделения Российского военно-исторического общества Якутии.

«Я давно знаком с этой породой собак и мне известны качества, им свойственные. Когда у меня появились эти щенки, я, не задумываясь, предложил их нашим правоохранителям», — сказал Чугунов.

Благодарность в его адрес высказал глава УФСИН Владислава Дзюба. В ведомстве отмечают, что клонированые овчарки внешне ничем не отличаются от обычных.