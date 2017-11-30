Берлин, 30 ноября, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Численность мусульман в европейских странах к 2050 году не превысит численность христиан, однако продолжит расти, передает Associated Press.

Jubair1985 Мусульмане

Исследователи из Pew Research Center составили три возможных сценария изменения численности мусульманского населения в разных странах ЕС, с учетом миграции и уровня рождаемости в мусульманских общинах.

Согласно сценарию «нулевой миграции», к 2050 году приблизительно 30 миллионов мусульмане составят примерно 7,4% (30 млн человек) населения ЕС по сравнению с 4,9% (25,8 млн человек) в настоящее время.

В случае «средней миграции» численность мусульман в ЕС к 2050 году составит 58,8 млн человек или 11,2% от всего населения.

Сценарий «высокой миграции» предполагает, что мусульман в ЕС в середине ХХI века будет уже 75 млн человек или 14% от всего населения.

Впрочем, даже в случае «высокой миграции» мусульман во всем Евросоюзе и в отдельных странах все равно будет меньше, чем христиан.

Так, даже в Германии и Швеции, странах с наибольшим количеством мусульман, в процентах от населения их будет не более 20% и 31% соответственно.