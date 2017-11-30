Буэнос-Айрес, 30 ноября, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Аргентинский суд приговорил 29 военных, участвовавших в преступлениях хунты, к пожизненному заключению, еще 19 обвиняемых получили сроки от восьми до 25 лет, передает Reuters.

Цитата из к/ф «Гараж «Олимпо». Реж. Марко Бечис. 1999. Италия — Аргентина — Франция Жертва аргентинской хунты

При этом ряд обвиняемых уже отбывает тюремные сроки за преступления, которые были доказаны ранее — в частности, за участие в пресловутой «Операции Кондор» по подавлению политических противников хунты.

Шестеро обвиняемых, — прежде всего гражданские лица, в том числе бывший министр финансов Хуан Алеманн, — были оправданы.

В рамках масштабного уголовного дела были рассмотрены 800 случаев похищений людей, пыток и убийств во время диктатуры 1976−1983 годов.

По официальным данным, за время про-американской военной диктатуры 1976−1983 годов в Аргентине военными были убиты до 30 тыс. человек.

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