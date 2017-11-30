Вашингтон, 30 ноября, 2017, 05:11 — ИА Регнум. Борьба с исламским радикализмом должна стать одним из направлений политики британских властей, которые вместо этого «фокусируются» на том, что их непосредственно не касается, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

White House Дональд Трамп и Тереза Мэй

Комментируя заявление, сделанное от лица британского правительства по поводу антиисламского твита Трампа, американский лидер обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с призывом заняться проблемами внутри страны, поскольку Вашингтон сам справится с исламистами.

«Тереза Мэй, не фокусируйся на мне, сосредоточься на разрушительном радикальном исламском терроризме, который происходит в Соединенном Королевстве», — написал Трамп.

Напомним, Трамп опубликовал в Twitter ссылку на видеоролики антимусульманского содержания: на одном мусульмане-иммигранты нападают на граждан, на другом — разбивают статую Девы Марии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аппарате Мэй назвали поступок Трампа «неправильным», так как источником видеороликов является британская ультраправая организация Britain First.

Было сказано также, что «британцы полностью отвергают предвзятую риторику крайне правых», поскольку она входит в противоречие с ценностями Британии — толерантностью и уважением.