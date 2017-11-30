Париж, 30 ноября, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон составит для Саудовской Аравии «список экстремистских организаций», которые не стоит финансировать королевству, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По словам Макрона, наследный принц Мохаммед бен Салман пообещал ему «сократить финансирование» террористов, но попросил направить претензии в письменном виде.

«Он никогда не делал этого публично, но когда я был в Эр-Рияде, он дал обязательство, что сократит финансирование, если мы предоставим список», — сообщил Макрон журналистам.

При это Макрон не считает, что просьба направить претензии в письменном виде является бюрократической уловкой. Однако французский президент все-таки немного сомневается в искренности наследного принца.

«Я верю ему, но я проверю… Доверие должно быть основано на результатах», — заключил Макрон.

Напомним, Саудовская Аравия считается спонсором радикальных суннитских движений по всему миру. В частности, ближневосточное королевство неоднократно обвиняли в поддержке группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористов в Сирии.

При этом и сами саудиты охотно обвиняют в поддержке террористических организаций своих соседей по региону — от Ирана до Катара, который, по словам чиновников королевства, поддерживает «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).