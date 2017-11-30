Две тысячи долларов – за пару часов: биткоин обрушился до $9725
Вашингтон, 30 ноября, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Потери биржевого курса биткоина составили две тысячи долларов за два часа торгов, сообщает портал Coin Desk.
Итоговый курс криптовалюты составил $9726.
Напомним, биткоин является крупнейшей криптовалютой (цифровой валютой). Особенность ее в том, что она не подчиняется регулированию со стороны Центральных банков и других финансовых организаций.
Оборотной стороной высокого курса криптовалют являются повышенные риски, связанные в том числе с анонимностью операций. В Банке России констатируют рост популярности торговли биткоинами.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после повышения курса биткоина американская биржа NASDAQ запланировала в 2018 году начать торги фьючерсами на криптовалюту.