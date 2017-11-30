Денпасар, Индонезия, 30 ноября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Два ключевых государственных китайских авиаперевозчика отправили 29 ноября ночью по местному времени рейсы, чтобы вернуть домой более 2,7 тыс. китайских туристов, застрявших на Бали в результате извержения вулкана, сообщает агентство «Синьхуа».

Jnpet Бали

Авиакомпания China Southern Airlines отправила в Индонезию два самолета из городов Шэньчжэнь и Гуанчжоу, в то время, как China Eastern Airlines направила четыре рейса из Пекина и Шанхая.

Как утверждает China Southern Airlines, 1297 пассажиров забронировали места на рейсы этой авиакомпании с целью покинуть Бали в промежуток с 30 ноября по 7 декабря. China Eastern Airlines отмечает, что у нее таких пассажиров было 1480.

Международный аэропорт Нгурах-Рай, расположенный на Бали, был закрыт с 27 ноября в связи с извержением вулкана Агунг, расположенного на острове. Аэропорт открылся после обеда 29 ноября и не застрахован от дальнейшего закрытия в связи с ухудшением погоды и движением масс вулканического пепла.

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Как ранее сообщало, во время извержения вулкана, на острове Бали находилось порядка 300 российских граждан, которые были перевезены на соседние острова Индонезийского архипелага до открытия аэропорта. Информации о пострадавших не поступало.