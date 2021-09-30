Вашингтон, 30 ноября, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Торги фьючерсами на биткоин в первой половине 2018 года планирует начать американская биржа NASDAQ, пишет The Wall Street Journal.

Биткоин

Уточняется, что в одной из торговых систем брокерской компании Cantor Fitzgerald будут запущены операции с производными инструментами биткоина.

По оценкам экспертов с Wall Street, биткоин не внушает доверия большинству финансовых институтов из-за высокой волатильности. Кроме того, существует повышенный риск использования крипотовалюты для отмывания нелегальных доходов.

Напомним, курс биткоина резко поднялся 29 ноября: по состоянию на 17:14 мск он составил $11,342 тыс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Банк России заявили, что высокая активность на рынке криптовалют создает потенциальные риски для глобальной экономики.