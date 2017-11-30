Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты готовы «полностью уничтожить» Северную Корею, передает Reuters.

Угрозы дяди Сэма

«Можете быть уверены: когда война начнется, Северная Корея будет полностью уничтожена», — заявила Хейли в Совете Безопасности ООН.

Хейли пояснила, что США «никогда не добивались войны с Северной Кореей», но война может произойти «из-за продолжающихся актов агрессии (КНДР) — таких, какому мы стали свидетелями вчера».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 ноября Пхеньян провел запуск ракеты, которая упала в пределах исключительной экономической зоны Японии — в 250 км от северной префектуры Аомори.

В сентябре текущего года президент США Дональд Трамп с трибуны ООН уже угрожал «полностью уничтожить» Северную Корею.