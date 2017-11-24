Москва, 14 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Камни в почках могут образоваться из-за малоподвижного образа жизни или особенностей питания, например, белковой или молочной диет. Об этом заведующий урологическим отделением НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского, врач-уролог высшей категории Сергей Королёв рассказал 14 марта «Газете.Ru».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Он отметил, что низкая двигательная активность приводит к нарушению фосфорно-кальциевого обмена, поэтому вероятность развития мочекаменной болезни возрастает. Кальций повышает вероятность камнеобразования, поэтому обилие в рационе молочных продуктов тоже относят к потенциальным причинам болезни.

«Также заболевание могут спровоцировать особенности питания, например, избыток белка, кислая и острая пища, увеличивающая кислотность мочи», — уточнил Королёв.

Риски развития мочекаменной болезни повышаются из-за аномалий мочевыделительной системы, например, при отсутствии одной почки или на фоне воспалительных заболеваний. Инфекция может попасть в мочевые пути и спровоцировать там вторичное воспаление, а оно уже грозит образованием камня.

По словам врача, точные причины образования камней не установлены, считается, что это патология обмена веществ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее хирург, онкоуролог Марк Гадзиян назвал чипсы и копчёную колбасу продуктами, по вредности превосходящими сахар и соль. В них больше всего канцерогенов, пояснил врач.