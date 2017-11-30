Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Призыв к разрыву всех связей с Северной Кореей прозвучал в Совете Безопасности ООН из уст постпреда США Никки Хейли на экстренном заседании.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

«Сегодня мы призываем все страны разорвать любые связи с Северной Кореей», — заявила Хейли.

Американка уточнила, что Пхеньян можно остановить в его ядерных разработках такими мерами, как лишение голоса в ООН. Хейли заявила, что Пхеньян пытается раскачать военное противостояние с Вашингтоном.

Также она упомянула о том, что Вашингтон рассчитывает на способность Пекина повлиять на северокорейскую внешнюю политику.

Напомним, в ночь на 29 ноября Пхеньян провел очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», после которых было решено созвать 30 ноября экстренное совещание СБ ООН.

29 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что очередные испытания Пхеньяна нужно расценивать как провокационные действия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день Джеффри Фелтман, замгенсека ООН, провел переговоры с постпредом Северной Кореи Ча Сон Намом, потребовав от Пхеньяна «отказаться от дальнейших шагов по дестабилизации».