Рейкьявик, 30 ноября, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Исландии станет глава оппозиционного «Лево-зеленого движения» Катрин Якобсдоттир, передает Reuters.

Johannes Jansson/norden.org Катрин Якобсдоттир

Якобсдоттир и ее сторонникам удалось сформировать коалицию с «Партией независимости» и «Партией прогресса», в результате чего она получит высший правительственный пост.

Дейтвующий премьер-министр, представитель «Партии независимости» Бьярни Бенедиктссон займет в новом правительстве пост министра финансов.

Напомним, переговоры о коалиционном правительстве в Исландии продолжались после выборов в октябре текущего года, политические партии несколько раз безуспешно пытались найти консенсус.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз попытка собрать коалиционное правительство Исландии провалилась 23 ноября, из-за демарша «Пиратской партии», имеющей 10 из 63 мест в парламенте страны.