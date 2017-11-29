Москва, 30 ноября, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Памятник главе уголовного розыска Российской империи Аркадию Кошко будет установлен в центре Москвы до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте мэра российской столицы.

Аркадий Кошко

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 28 ноября соответствующее заявление.

«В целях увековечения памяти руководителя уголовного сыска Российской империи Аркадия Францевича Кошко установить до 31 декабря 2019 г. монумент А.Ф.Кошко в сквере на пересечении улицы Петровки и 2-го Колобовского переулка», — говорится в документе.

Уточняется, что работы по проектированию памятника, а также его изго­товление в мягком материале и снятие форм с модели в размер сооружения будут проведены за счет бюджетных ассигнований. Реализация этого проекта проводится в рамках Госпрограммы «Культура Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября Собянин распорядился установить памятник писателю и поэту Самуилу Маршаку на Лялиной площади: монумент планируется поставить до конца 2019 года за счет НКО «Благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс».

Также московским мэром подписано распоряжение об установке памятника Исламу Каримову, первому президенту Узбекистана. Монумент поставят в одноименном сквере по улице Большая Полянка за счет средств Республиканского благотворительного общественного фонда им. Ислама Каримова.

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