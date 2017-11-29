Лондон, 29 ноября, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Власти Великобритании крайне негативно восприняли тот факт, что президент США Дональд Трамп «ретвитнул» исламофобское видео, опубликованное одной из ультраправых британских организаций. Об этом сегодня, 29 ноября, пишет газета Guardian.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Напомним, ранее сегодня американский президент разместил на своем ставшем уже легендарным Twitter-аккаунте ссылки на опубликованый Джайдой Франсен, заместителем британской ультраправой организации Britain First, видеоролики антимусульманского содержания.

В двух видеороликах, подлинность которых не подтверждена, предположительно мусульмане-иммигранты атакуют людей, а ещё в одном ролике — разбивают статую Девы Марии.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что действия американского президента являются «неправильными». У законопослушных подданных Её Величества деятельность организации Britain First «вызывает беспокойство».

«Британцы полностью отвергают предвзятую риторику крайне правых, полностью противоположную ценностям, которые представляет страна, — толерантность и уважение», — заявил представитель главы британского правительства.

При этом данные действия Трампа пока никак не отразились на планах организации визита президента США в Соединенное королевство.