Москва, 29 ноября, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Чистая прибыль ПАО «Газпром» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за период с января по сентябрь 2017 года уменьшилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 581,8 млрд рублей, следует из опубликованного 29 ноября отчёта компании.

Gazprom.ru Каски газовиков

При этом, согласно отчёту, выручка компании от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) за девять месяцев увеличилась на 320,2 млрд рублей, или на 7%, и составила 4,641 трлн рублей.

«Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти, электрической и тепловой энергии и услуг по транспортировке газа», — отметили в «Газпроме».

Чистая сумма долга компании за отчётный период увеличилась на 705,8 млрд рублей, или на 37%, и по состоянию 30 сентября составила 2,638 трлн рублей.

Как отметили в компании, причины увеличения данного показателя"связаны с увеличением суммы кредитов и займов и уменьшением остатков денежных средств и их эквивалентов».

«Снижение остатков денежных средств, в основном, связано с ростом средств, размещенных на депозитах, сумма которых за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, выросла на 323,5 млрд рублей», — говорится в отчёте «Газпрома».

Напомним, накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину, что при сохранении тенденции последних одиннадцати месяцев по итогам 2017 года компания установит абсолютный рекорд поставок газа на экспорт за всю свою историю — 192 млрд кубометров.