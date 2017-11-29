Уфа, 29 ноября, 2017, 23:52 — ИА Регнум. В послании главы Башкирии Рустэма Хамитова Госсобранию республики, которое прозвучит 30 ноября, ожидается традиционное обращение к теме человека, его потребностям и качеству жизни, а также апелляция прежде всего к будущему, нежели прошлому, и предвыборная риторика. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, приоритетное внимание в послании может быть уделено вопросам, озвученным руководителем республики в интервью «Радио России — Башкортостан».

Glavarb.ru Рустэм Хамитов

Будет оглашен один из семи вариантов

Это будет восьмое по счету послание Государственному Собранию. Напомним, в послании от 9 декабря 2016 года Рустэм Хамитов дал 11 поручений правительству и своей администрации, пристальное внимание уделялось кадровой политике. Руководитель республики призвал искать кадры для госслужбы методами, используемыми бизнес-корпорациями. По мнению Хамитова, действующая с 2012 года республиканская концепция кадровой политики в органах государственной и местной власти была недостаточно эффективна. По мнению экспертов, в прошлогоднем послании главы Башкирии не было политики, а преобладали экономика и управление.

К содержанию послания глава региона относится с особой серьезностью. В одном из интервью Хамитов признался, что уже проработал 6−7 вариантов текста, но пока не пришел к итоговому варианту, и это не рекорд, в 2016 году было 12 черновых вариантов послания до того, как появился итоговый текст.

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Официальные СМИ подчеркивают важность оглашения послания для общественной и экономической жизни республики, вспоминая, с каким интересом воспринимались первые, «революционные» тексты посланий. Директор Института истории и государственного управления БашГУ Амина Уразова уверена, что в послании главы «будет сделан акцент на то, что необходимо создание рабочих мест, усиление подготовки местных кадров, чтобы регион стал привлекательным для инвестиций, чтобы молодые специалисты оставались».

Но есть и другие мнения. По словам экономиста Рината Гатауллина, «новизна пропала, риторика посланий несколько приелась, одни и те же посылы повторяются из года в год, и всё по кругу».

Ожидания, ожидания…

Прозвучало мнение, что жители республики уже мало чего ждут от послания, так как. сам подход к посланию неправильный.

«При прежнем главе региона Муртазе Рахимове люди знали, что скоро будет послание, всесторонне готовились к нему. Я уже не говорю про послания Владимира Путина. Послание каждый год быть событием, нужно посвящать его оглашению отдельное, расширенное заседание парламента с приглашением глав всех районов, уважаемых людей — ученых, артистов, авторитетных ветеранов. Ну и текст послания не должен быть банальным, нужен чёткий девиз и несколько конкретных заданий, выполнять которые должны неукоснительно», — поделился своими соображениями один из собеседников агентства.

Того же мнения придерживается политолог Ильдар Габдрафиков.

«Правительство, конкретные министерства, местные администрации должны отвечать и отчитываться о выполнении пунктов послания. Безусловно, люди ждут позитива — что конкретно делается региональной властью для улучшения жизни: строительство и ремонт дорог, улучшение качества медицинского обслуживания, строительство социальных объектов — школ, больниц и т.д.Также важны работа с молодежью, подготовка профессиональных кадров, их трудоустройство и предоставление жилья. «Люди устали от потока негативной информации, которая каждый день выливается на них с экранов и мониторов, это плохо сказывается на социальном самочувствии граждан, особенно молодого поколения», — утверждает политолог.

«Надо сообща искать позитивную альтернативу этому негативу — раскрывать огромный потенциал для развития сельского хозяйства, сельских территорий, говорить о создании новых рабочих мест, об успехах в области культуры и развитии языков, о том, что сделано для улучшения демографической ситуации. Например, выплата молодым семьям 300 тыс. рублей из республиканского бюджета за рождение первого ребёнка. В послании видимо будет и политический блок — предстоящий год будет годом выборов, в марте изберут президента РФ, а в сентябре — депутатов Госсобрания РБ. Мы должны на высоком профессиональном уровне, прозрачно провести эти выборы», — считает эксперт.

Репетиция с акцентом на выборы

Поводом для интервью, ставшего своеобразной репетицией к посланию, послужило 90-летие радиостанции. Главой республики была отмечена роль радио, в том числе интернет-радио. Конкретика, прозвучавшая в выступлении, касалась показателей социально-экономического развития, была показана динамика развития отдельных отраслей.

По мнению доцента БАГСУ, политолога Николая Евдокимова, в интервью Хамитова отчетливо прослеживается приближение предвыборной поры. Тезисы, высказанные в нём, довольно любопытны с нескольких точек зрения.

«Рустэм Хамитов больше внимания, чем обычно, уделил внутриполитическим вопросам, в том числе приближающимся выборам Президента России. Вообще глава республики не так часто уделяет внимание подобным вопросам, предпочитая говорить об экономике и социальной сфере, где можно оперировать конкретными цифрами и результатами. В политике это сложнее, так как уровень политического развития сложно выявить только на основе исчисляемых категорий, цифр», — полагает эксперт.

Кроме того, достаточно много времени в интервью было посвящено мировоззренческим вопросам и идеологической работе.

«Дело в том, что в российском обществе идёт поиск образа будущего и региональные лидеры непосредственно вовлечены в этот процесс. С этим же связана и сентенция относительно того, что послание Главы должно быть ориентировано на перспективу, а не апеллировать пусть и к славному, но прошлому. Хамитов дал понять, что считает семью высшей ценностью, что вполне вписывается в социально-консервативную доктрину «Единой России», которую представляет глава региона», — подчеркнул политолог.

Однако экономические показатели и факторы, влияющие на качество жизни граждан, тоже не прошли мимо руководителя региона.

«В целом, в интервью был затронут целый блок вопросов. Хотя часть из них, возможно, поверхностно, что, скорее всего, связано с форматом передачи и её ограниченности по времени. При этом надо понимать, что это не пресс-конференция и не прямая линия с жителями, поэтому, хотя часть вопросов, которые волнуют население Башкирии, так и не прозвучала, ответы на них могут быть получены во время послания главы Государственному Собранию», — резюмировал Евдокимов.

Политолог Дмитрий Михайличенко отметил, что это интервью можно рассматривать как знаковое с точки зрения подведения итогов и постановки дальнейших задач республиканскому правительству.

«Несмотря на то, что в последнее время идет технократический тренд оценки работы губернаторского корпуса, руководитель региона по-прежнему остается политической фигурой. Рассуждения Хамитова о социальной справедливости и прочая социал-демократическая риторика подчеркивают выработанную им ранее политическую идентичность. Очевидно, что в ближайшие полгода-год Рустэм Хамитов будет апеллировать к повышению эффективности работы социального блока. В свете недавно принятого президентом страны указа о критериях эффективности работы губернаторов и глав регионов Башкирии необходимо прежде всего подтянуть демографические показатели, а также предложить малоимущему населению эффективные программы, реализация которых позволит им повысить уровень социально-экономического самочувствия», — заключил собеседник агентства.