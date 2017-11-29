Посол КНДР вызван в МИД Британии из-за ракетных запусков
Лондон, 29 ноября, 2017, 23:29 — ИА Регнум. В МИД Великобритании вызвали посла КНДР после ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей, сообщил 29 ноября в своем Twitter представитель МИД Британии по странам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд.
По словам Марка Филда, он намерен выразить послу КНДР осуждение последнего северокорейского ракетного запуска.
«Я вызвал посла КНДР в Министерство иностранных дел, чтобы осудить последние ракетные испытания, проведенные в Северной Корее. Это неприемлемое, незаконное и провокационное действие», — написал в своем Twitter Марк Филд.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 ноября КНДР осуществила испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, по словам официального Пхеньяна, способна нести ядерный заряд и достичь материковой части США.
Ракета, поднявшись на максимальную высоту 4475 км, упала в море в 950 км от места запуска в пределах исключительной экономической зоны Японии.