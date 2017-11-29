Лондон, 29 ноября, 2017, 23:29 — ИА Регнум. В МИД Великобритании вызвали посла КНДР после ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей, сообщил 29 ноября в своем Twitter представитель МИД Британии по странам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд.

Diamond.jp Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты

По словам Марка Филда, он намерен выразить послу КНДР осуждение последнего северокорейского ракетного запуска.

«Я вызвал посла КНДР в Министерство иностранных дел, чтобы осудить последние ракетные испытания, проведенные в Северной Корее. Это неприемлемое, незаконное и провокационное действие», — написал в своем Twitter Марк Филд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 ноября КНДР осуществила испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, по словам официального Пхеньяна, способна нести ядерный заряд и достичь материковой части США.

Ракета, поднявшись на максимальную высоту 4475 км, упала в море в 950 км от места запуска в пределах исключительной экономической зоны Японии.